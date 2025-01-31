Karabük Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm

Karabük Üniversitesi\'nde Dijital Dönüşüm

Karabük Üniversitesi, LEOS sistemi ile lisansüstü eğitimde dijitalleşmeyi başlattı.

31.01.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinin, lisansüstü eğitimde dijitalleşme hedefiyle hayata geçirdiği "LEOS" üç pilot ana bilim dalında kullanıma sunuldu.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi ile akademik ve idari süreçleri hızlandırarak daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem, 27 Ocak itibarıyla 800 öğrenci, 200 kurum içi akademisyen, 43 kurum dışı akademisyen ve enstitü yöneticileri tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

LEOS, canlı performansa geçiş yaptığı ilk andan itibaren tüm işlemleri yönetmeliklere uygunluk açısından otomatik kontrol etme kabiliyeti ile dikkat çekti. Kullanıcıların geri bildirimleri sistemin kolay öğrenilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyarken, bu sayede sistem hızla benimsendi.

LEOS ile birlikte enstitüdeki yönetim kurulu yazışmalarında kağıt dönemi sona erdi. Artık yönetim kurulu kararları otomatik olarak sistemde oluşturuluyor ve süreç, diğer yazışmalar için farklı programlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan LEOS üzerinden tamamlanıyor. Bu yenilik, yalnızca bürokratik yükü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda hızlı ve hatasız işleyişi mümkün hale getiriyor.

Pilot uygulamada alınan olumlu geri dönüşlerle birlikte, sistemin diğer ana bilim dallarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, sistemin başarıyla çalıştığını vurgulayarak, "Üç pilot ana bilim dalımızdaki tüm işlemler LEOS üzerinden yürütülüyor ve süreç tamamen otomatize edildi" dedi.

Doç. Dr. Zeynep Özcan, LEOS'un Türkiye'deki tüm enstitüler için büyük bir dijital altyapı sunduğunu belirterek şöyle devam etti: "LEOS, sadece Karabük Üniversitesi için değil, tüm Türkiye'deki enstitülerin işleyişini kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir sistem. Bu kadar özel bir yazılımın Karabük Üniversitesinde kurgulanmış ve üretilmiş olması bizim için gerçekten gurur verici."

Bu dijital dönüşümde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın desteğinin büyük olduğunu vurgulayan Özcan, "Bize inandı, destek verdi, tüm enstitü personeli adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.