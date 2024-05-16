Karabük Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği Bahar Konseri - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği Bahar Konseri

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Bahar Konseri büyük ilgi gördü. Konserde öğretim görevlileri ve öğrenciler birbirinden değerli eserleri seslendirdi.

16.05.2024 19:32
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Karabük Üniversitesi'nde "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" verildi

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri" verildi.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonunda Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı öğretim görevlileri ve öğrencileri "Türk Sanat Müziği Bahar Konseri' verdi.

Konsere, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğr. Gör. Hasan Hacısüleymanoğlu yönetiminde 15 değerli eseri seslendiren koro, dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Müzik Bölümü akademisyenlerinin yer aldığı orkestradakiler de hünerleriyle konserde dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği Bahar Konseri - Son Dakika

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