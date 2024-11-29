Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası İş Birliği Toplantısı

Karabük Üniversitesi\'nde Uluslararası İş Birliği Toplantısı

Karabük Üniversitesi, Doç. Dr. Zaini Halim ile disiplinler arası araştırmalar ve iş birliğini ele aldı.

29.11.2024 14:03
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Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde Universiti Sains Malaysia'dan Doç. Dr. Zaini Halim'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, disiplinler arası araştırmalar ve uluslararası iş birliği fırsatları ele alındı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Universiti Sains Malaysia'dan (USM) Doç. Dr. Zaini Abdul Halim'in katılımıyla düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen program Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tarık Adnan Almohamad'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Selim Öncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, akademik personel ve araştırmacılar katılım sağladı. Doç. Dr. Zaini Abdul Halim, "Universiti Sains Malaysia (USM) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arasında Disiplinler Arası Araştırma Alanında Bilgi Paylaşımı: Uluslararasılaştırma Teşvik Programı (I2S) Hibe Desteği" başlıklı başlıklı bir sunum yaparak devam eden iş birliği çalışmaları ve ortak araştırma fırsatlarını vurguladı.

Doç. Dr. Zaini'nin konuşmasında, disiplinler arası araştırmada kaydedilen önemli ilerlemelere dikkat çekti ve I2S Hibe Programı kapsamında bilgi paylaşımının karşılıklı faydaları aktardı. Programın, araştırma ağlarını güçlendirdiği ve uluslararası iş birliklerini teşvik ettiği dile getirdi. Sunumda ayrıca gömülü sistemler, FPGA tabanlı uygulamalar, IC tasarımı, kablosuz iletişim ve akıllı kampüs girişimleri gibi araştırma alanlarına yer verildi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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