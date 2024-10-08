Karabük Üniversitesi'nden Nostaljik Araçlar İçin İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Nostaljik Araçlar İçin İş Birliği Protokolü

Karabük Üniversitesi\'nden Nostaljik Araçlar İçin İş Birliği Protokolü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, üniversiteye ait 29 nostaljik aracın sergilenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Proje, kentin kültürel mirasını yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

08.10.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mülkiyeti Karabük Üniversitesine ait 29 adet nostaljik aracın sergilenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı makamında ağırladı.

Görüşmede iş birliği içerisinde kültürel mirası koruma ve halkla paylaşma noktasındaki yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin ardından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, üniversiteye ait 29 adet nostaljik araç, Karabük Belediyesinin belirlediği alanlarda sergilenmek üzere belediyeye bedelsiz olarak tahsis edilecek ve nostaljik araçların sergilenmesiyle ilgili tüm süreçler Karabük Belediyesi tarafından yürütülecek.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu iş birliğinin Karabük'ün kültürel mirasını yaşatmada önemli bir adım olduğunu vurgularken, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise kent halkına nostaljik bir deneyim sunacak bu serginin büyük ilgi göreceğine inandığını belirtti.

Görüşme hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Nostaljik Araçlar İçin İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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