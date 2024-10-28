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Karabük Üniversitesi'nden Ödüllü Belgesel

Karabük Üniversitesi\'nden Ödüllü Belgesel

Karabük Üniversitesi, 'Bir Orkestranın İzinde' belgeseli ile Yalova Festivali'nde ödül kazandı.

28.10.2024 11:43
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Karabük Üniversitesi'nin "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, Yalova Belgesel Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü almaya hak kazandı.

Bilimden sanata, spordan kültürel çalışmalara kadar önemli başarılara imza atan Karabük Üniversitesinden bir başarı daha geldi.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın, KBÜ doktora öğrencisi Öğr. Gör. Hasan Basri Özdemir ile birlikte yönetmenliğini gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk kızlar orkestrasının hikayesini anlatan "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, Yalova Belgesel Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Yalova Valiliği ve Yalova Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivalin gala ve ödül töreninde, ödül Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'e Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından takdim edildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Karabük Üniversitesi olarak elde ettiğimiz başarıları her geçen gün daha da artırarak akademik ve bilimsel çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Film Festivali, Kültür Sanat, Belgesel, Türkiye, Yalova, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Ödüllü Belgesel - Son Dakika

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