Karabük Üniversitesi'nden Yenilikçi Spor Projesi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Yenilikçi Spor Projesi

Karabük Üniversitesi\'nden Yenilikçi Spor Projesi

Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK destekli yapay zeka ve sensörlerle sporcu performansını artıracak proje başlattı.

11.10.2024 16:00
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Karabük Üniversitesi'nin hazırladığı "Sporcu ve Elit Sporcu Yetiştirme Modellerinin Geliştirilmesine Yönelik Mikroiğne Temelli Giyilebilir Elektrokimyasal Sensörlerin Tasarımı ve Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Uygulamaları" projesi TÜBİTAK tarafından destek almaya da hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr.Mert Aydoğmuş öncülüğünde, sporcu ve elit sporcu yetiştirme modellerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir proje başlatıldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve "MAG" Proje Grubu kapsamında yürütülen bu projede, mikroiğne temelli giyilebilir elektrokimyasal sensörlerin tasarımı ile yapay zeka destekli veri analiz uygulamaları hedefleniyor.

Sporcuların performansını anlık ve doğru bir şekilde izleyerek, daha verimli antrenman ve gelişim modelleri oluşturmayı amaçlan projenin ana odağı, sporcuların biyometrik verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanması ve yapay zeka algoritmaları ile analiz edilmesi olacak. Bu veriler sayesinde hem sporcuların fizyolojik durumları anlık olarak değerlendirilecek hem de antrenman programları kişiselleştirilebilecek.

Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mert Aydoğmuş, TÜBİTAK tarafından kabul edilen spor araştırmaları çerçevesinde önemli bir projeye öncülük ettiklerini açıkladı. TÜBİTAK 1001 programı altında desteklenen proje, sporcu performansını geliştirmeye yönelik olarak sensör teknolojisi ve yapay zeka kullanımını içeriyor.

Aydoğmuş, projenin 700'den fazla başvuru arasından seçilen 47 projeden biri olduğunu belirterek, Karabük Üniversitesi'nin bu alanda kabul edilen ilk spor bilimleri projesi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Projenin, sporcuların fizyolojik durumlarını antrenman ve yarışma sırasında da analiz edeceğini ve bu verilerin spor sakatlanmalarının önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını belirten Aydoğmuş, "Hedef alacağımız analit sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Bu anlamda yapay zekayı da kullanacağız tabii ki, çünkü yapay zekanın analiz kısmında çok fazla ihtiyacımız olacak. Bu analizlerle beraber yapay zekayı da kullanarak sporcu altyapısını, sporcu temelinde neler gerekiyor onları işin fizyolojik tarafından da çözmeye çalışacağız. Bu, şu ana kadar antrenman öncesi, maç öncesi, antrenman sonrası, maç sonrası gibi çalışmalarda etkindi. Biz bu çalışmaları bir pozisyon ileriye taşıyarak antrenman esnasında da fizyolojik durumlarla alakalı müsabaka veya antrenman esnasında ne gibi, kimyasal kayıplar, kazanımlar, ne gibi değişimlerle karşılaşıyor, fizyolojik reaksiyonlar nasıl gerçekleşiyor bunları tespit etmede yapay zekadan da faydalanılacağını söyleyebilirim" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Yenilikçi Spor Projesi - Son Dakika

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