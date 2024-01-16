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Karabük Üniversitesi, sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi, sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu

Karabük Üniversitesi, sınav haftasında olan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kamil Güleç Kütüphanesinde oluşturulan stantta öğrencilere çorba ikramı yapıldı. Bu uygulama ile öğrencilerin derslerine daha enerjik bir şekilde odaklanmalarına katkı sağlanması ve sınav haftasında olan öğrencilere destek verilmesi hedefleniyor. Uygulama final haftası boyunca belirli saatlerde devam edecek ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Karabük Üniversitesi, sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu
16.01.2024 - 15:48,
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Karabük Üniversitesi, sınav haftasına giren öğrencilerin motivasyonunu artırmaya destek olmak için öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesinde oluşturulan stantta öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Bu uygulama ile soğuk kış günlerinde sıcak ve besleyici bir alternatif sunarak, öğrencilerin derslerine daha enerjik bir şekilde odaklanmalarına katkı sağlamak ve sınav haftasında olan öğrencilere destek vermek amaçlanıyor.

Uygulama final haftası boyunca 09.00-09.30 ile 18.30-19.00 saatleri arasında devam edecek.

Öğrenciler de çorba ikramından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Üniversitenin bu tür etkinliklerle öğrencileri düşündüğünü görmekten mutlu olduklarını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Kamil Güleç, Karabük, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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