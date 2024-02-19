Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile iş birlikleri hakkında görüştü - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile iş birlikleri hakkında görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile iş birlikleri hakkında görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede üniversitenin personel yönetimi stratejileri, insan kaynakları alanındaki yenilikler ve iş birliği imkanları da ele alındı.

19.02.2024 19:05
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile bir araya gelen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık iş birliklerine yönelik konuları görüştü.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Karabük'te düzenlenecek olan Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest çerçevesinde görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile bir araya gelen Kırışık,Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest bünyesinde yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sosyalfest üzerinde değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmede üniversitenin personel yönetimi stratejileri, insan kaynakları alanındaki yenilikler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin üniversiteye sağlayabileceği destekler ve iş birliği imkanları da yer aldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, görüşmede, öğrencilere kariyer planlamaları hususunda destek olduklarını belirterek, üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişimleri konusundaki desteğin önemine işaret etti.

Rektör Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Karabük Üniversitesi arasında yürütülecek ortak projelerin ve faaliyetlerin hayata geçirilmesine dair yapılabilecek iş birliklerine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalardan söz ederek, Türkiye'nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek konusundaki iş birliğine vurgu yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile iş birlikleri hakkında görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile iş birlikleri hakkında görüştü - Son Dakika
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