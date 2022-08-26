Karabük Üniversitesi'nden Rektör Özölçer'e ziyaret - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nden Rektör Özölçer'e ziyaret

26.08.2022 18:43
Karabük Üniversitesi'nden Rektör Özölçer'e ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal gerçekleşen ziyaretin ardından misafirlerini üniversitenin sosyal tesislerinde ağırladı. Rektör İsmail Hakkı Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Refik Polat, Zonguldak, Karabük, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi'nden Rektör Özölçer'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nden Rektör Özölçer'e ziyaret - Son Dakika
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