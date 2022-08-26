Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal gerçekleşen ziyaretin ardından misafirlerini üniversitenin sosyal tesislerinde ağırladı. Rektör İsmail Hakkı Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Karabük Üniversitesi'nden Rektör Özölçer'e ziyaret - Son Dakika

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