Karabük Üniversitesi Spor Oyunları Yapıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Spor Oyunları Yapıldı

Karabük Üniversitesi Spor Oyunları Yapıldı

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen spor oyunları, ödül töreni ile sona erdi; 18 branşta yarışmalar yapıldı.

15.05.2025 14:02
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) bu yıl düzenlenen spor oyunları, yoğun katılım ve renkli mücadelelere sahne olurken, dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde organize edilen etkinliğe, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı da destek verdi.

M. Gökşen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, 18 farklı branşta derece elde eden öğrenci ve akademik personele madalya ve kupaları takdim edildi.

Törende konuşan Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu, sporun dostluğu ve kardeşliği pekiştirici yönüne vurgu yaparak, "Düzenlediğimiz bu etkinlikle gençlerin hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladık. Üniversitemiz genelinde büyük ilgi gördü, bu da bizleri ayrıca memnun etti" ifadelerini kullandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ise, üniversiteyle iş birliği içinde çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz ve fakültemizde okuyan öğrencilerle birlikte hareket etmek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizim için kıymetli" dedi.

Etkinlik kapsamında badminton, dart, mini futbol, bocce, geleneksel okçuluk, atletizm, kort tenisi, basketbol, yüzme, masa tenisi, floor curling, vücut geliştirme ve fitness, futbol tenisi, voleybol ve bilek güreşi gibi toplam 18 branşta müsabakalar düzenlendi.

Öğrenciler, yarışmalar süresince yalnızca yeteneklerini sergilemekle kalmayıp takım ruhunu, arkadaşlık bağlarını ve sosyal etkileşimi de güçlendirme fırsatı buldu.

Spor oyunları, ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Spor Oyunları Yapıldı - Son Dakika

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