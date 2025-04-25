Karabük Üniversitesi ve Kayseri Belediyesi\'nden İş Birliği Görüşmesi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yaptığı görüşmede üniversite ve yerel yönetimler arasında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Görüşmede şehirlerin bilim, teknoloji ve eğitim temelli kalkınması, üniversite-belediye ortaklığıyla hayata geçirilebilecek projeler ve yükseköğretim kurumlarının yerel yönetimlerle etkileşimi gibi konular masaya yatırıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin son dönemde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, uluslararası projeler ve şehirle bütünleşmiş üniversite modeli hakkında Başkan Büyükkılıç'a bilgi verdi. Kırışık ayrıca, akıllı şehir uygulamaları, çevre odaklı projeler ve kültürel iş birlikleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yapılabileceğini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da üniversitelerle kurulacak iş birliklerinin şehirlerin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek, Karabük Üniversitesi ile yapılacak ortak çalışmalardan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyaret, tarafların gelecekte ortak projeler geliştirme yönündeki olumlu temennileriyle sona erdi. - KARABÜK