Karabük Valisi Çağatay, Esnaf Odaları Birliği ziyaretinde esnafın sorunlarını dinledi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Esnaf Odaları Birliği'nde esnafların sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Çağatay, Karabük Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç'tan oda çalışmaları ve kent esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmede, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar, beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı. Esnaf ve sanatkarların şehir ekonomisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Vali Oktay Çağatay, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Çağatay, Karabük'ün ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan esnafın her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Karabük Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Oktay Çağatay'a teşekkür etti.