Karabük Valisi Çağatay, özel ihtiyaçlı bireyin davetiyle bakım merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Karabük Valisi Çağatay, özel ihtiyaçlı bireyin davetiyle bakım merkezini ziyaret etti

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Karabük Valisi Çağatay, özel ihtiyaçlı bireyin davetiyle bakım merkezini ziyaret etti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, bir özel ihtiyaçlı bireyin daveti üzerine engelli bakım merkezini ziyaret ederek burada bireylerle sohbet etti. Ziyarette mutluluklarının en büyük değer olduğunu belirten Çağatay, merkez yöneticilerine ve kendisini davet eden bireye teşekkür etti.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, engelli bakım merkezinde özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya geldi.

Vali Oktay Çağatay, özel ihtiyaçlı birey Azize Elbüz'ün daveti üzerine engelli bakım merkezini ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, merkez yöneticileri Kurucu Müdür Enes Şamil Çetinkaya ve bakım merkezi yöneticileri tarafından karşılandı.

Merkezde bulunan özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelen Vali Çağatay, kendileriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Azize Elbüz'ün daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, özel ihtiyaçlı bireylerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, onların mutluluğunun ve yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük değer olduğunu ifade etti. Bakım merkezi yöneticilerinden yürütülen çalışmalar ve özel ihtiyaçlı bireylere sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Çağatay, misafirperverlikleri ve nazik davetleri dolayısıyla merkez yöneticilerine ve Azize Elbüz'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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