Yerel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Yavuz, mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın basında sansürün kaldırılışının yıldönümünün yanı sıra basın bayramı olarak kutlanmakta olduğunu belirtti.

Türkiye'de halen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve 24 Temmuz Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayram olarak kutlanmasının Türkiye'de yazılı, görsel ve işitme yayınların geldiği önemli konumu göstermekte olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında çok önemli görevler ifa eden basın mensuplarımızın: sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri, hukukun evrensel standartlarına bağlı kalmaları ve basın özgürlüğünün istismar edilmemesinin yanı sıra; doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata ve kişi haklarına saygı gibi ilkelerin de gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. Basınımızın değerli mensuplarının bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ilkeleri üstün tutacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümü, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, Basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum." - KARABÜK