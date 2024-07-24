Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın basında sansürün kaldırılışının yıldönümünün yanı sıra basın bayramı olarak kutlanmakta olduğunu belirtti. Yavuz, basın kuruluşlarının demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını ve basın mensuplarının sorumluluklarını bilinçli bir şekilde yerine getirmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, basın özgürlüğünün istismar edilmemesi ve doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata ve kişi haklarına saygı gibi ilkelerin gözetilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Yavuz, Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümü ve Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ederek, hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyor ve basın camiasının tüm mensuplarına sağlık, afiyet ve mutluluklar diledi.

24.07.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Yavuz, mesajında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın basında sansürün kaldırılışının yıldönümünün yanı sıra basın bayramı olarak kutlanmakta olduğunu belirtti.

Türkiye'de halen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve 24 Temmuz Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayram olarak kutlanmasının Türkiye'de yazılı, görsel ve işitme yayınların geldiği önemli konumu göstermekte olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında çok önemli görevler ifa eden basın mensuplarımızın: sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri, hukukun evrensel standartlarına bağlı kalmaları ve basın özgürlüğünün istismar edilmemesinin yanı sıra; doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata ve kişi haklarına saygı gibi ilkelerin de gözetilmesi büyük önem arz etmektedir. Basınımızın değerli mensuplarının bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ilkeleri üstün tutacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümü, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, Basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Mustafa Yavuz, Karabük, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:26:15. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement