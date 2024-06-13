Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

13.06.2024 15:37
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, Türk milletinin bağrından kopup gelen, vatanın ve milletin sarsılmaz bekçisi olan Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti. 100 yılı aşan şanlı tarihiyle Jandarma Teşkilatı'nın, her daim kanunların yılmaz savunucusu ve milletin güvencesi olarak görev yaptığını; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, 'Bir Kanun Ordusu' olarak nam saldığını ifade eden Yavuz, "Türk milletinin üstün vasıflarını, azim ve kararlılıkla harmanlayarak, her görevde vatanına ve milletine hizmet eden Jandarmamız, gücünü adaletin sembolü olan kanunlardan, desteğini ise milletimizin sonsuz güven ve sevgisinden almaktadır. Dağların doruklarından, engin ovalara; sınır boylarından köylere kadar uzanan görev sahalarıyla Jandarma Teşkilatımız, her türlü tehlikeye karşı vatanını koruma görevini en yüksek sadakatle yerine getirmektedir. Huzurun, güvenin ve asayişin teminatı olan Jandarma mensuplarımız; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve insani yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılması gibi en kritik anlarda, halkımızın yanında yer alarak, milletimizin güvenini ve sevgisini kazanmıştır. 185 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Türk Jandarma Teşkilatı'nın üstün hizmet anlayışı ve görev bilinci ve vatan sevgisiyle Türk Milleti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle; vatanımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türk Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü ve bu kutsal görevi, büyük bir şerefle yerine getiren tüm kahramanlarımızı kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bin yıldır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; görevdeki Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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