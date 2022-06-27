Karaburun Dağlarında "Kırkım" Coşkusu - Son Dakika
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Karaburun Dağlarında "Kırkım" Coşkusu

27.06.2022 10:41
Karaburun Dağlarında "Kırkım" Coşkusu

Karaburun Belediyesi tarafından ilçeye özgü kıl keçisini koruyup yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Kırkım Şenliği’nin 9’uncusu, Karaburun Kavaklıkuyu Mevkii’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Karaburun Belediyesi tarafından ilçeye özgü kıl keçisini koruyup yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Kırkım Şenliği'nin 9'uncusu, Karaburun Kavaklıkuyu Mevkii'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen şenliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu  ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da katıldı. İzmir'in farklı noktalarından tur otobüsleri ile gelen yüzlerce vatandaş, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Şenliğin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, keçi yetiştiriciliğinin Karaburun ile özdeşleşen, ilçenin ekonomisinde çok önemli bir yer tutan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

"HAYVAN SAYISI KORKUTUCU HIZLA AZALIYOR"

Bu önemli mesleğin yapanların azalması ile birlikte hayvan sayısının korkutucu hızla azaldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Keçi yetiştiriciliği sadece biz Karaburunlular için kutsal değil. Sizler için de, çocuklarınızın sağlıklı beslenmesi için de kutsal bir meslek…Bu topraklarda yetişen her bitki, her canlı; kültürümüze can veren ve asırların birikimi ve hikayelerinden damıtılmış birer eserdir.  Bu hikayelerin baş kahramanları olan kıl keçilerimizin sayısının artması, daha fazla hemşehrimize refah sağlaması için Karaburun Belediyesi olarak insanüstü gayret gösteriyoruz, göstereceğiz... Hem bizlerin hem de Keçilerimizin yaşam alanlarını daraltanlara ve doğa düşmanlarına karşı yaptığımız mücadele, aslına bakarsanız keçilerimizin yaptığı mücadeledir. Bizler de tıpkı keçilerimiz gibi inatla ve ısrarla bu mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Yerel üreticilerin satış stantlarında Karaburun'a özgü lezzetler ziyaretçilerle buluşurken, gelenekselleşen "En Güzel Keçi/Teke/Oğlak ve En Güzel Kırkım" ile "Karaburun Keçi Sütlü-Keçi Peynirli Yemek ve Tatlılar" yarışmaları, renkli anlara sahne oldu.

Sunuculuğunu, Erciyes Üniversitesi'nde on binlerce öğrenciye İzmir Marşını söyletmesi ile Türkiye gündemine gelen Ersin Show'un yaptığı şenlikte, Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Müziği Orkestrası konser verdi.

Çan, keçe ve sepet atölyeleri ve üretici sohbetleri, söyleşiler, kırkım temalı fotoğraf çekim alanları, canlı heykel gösterileri, halk dansları gösterileri, çocuk atölyelerinin yanı sıra "Keçi Yetiştiriciliği" temalı fotoğraf sergisi de gün boyu ziyaretçileri ağırladı.

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Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun, İzmir, Yerel, Son Dakika

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