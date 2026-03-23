Karaca Mağarası Ramazan'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

23.03.2026 09:05
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Karaca Mağarası, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Karaca Mağarası, Ramazan Bayramı tatili ile birlikte ziyaretçilere kapılarını açtı. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde bulunan Karaca Mağarası, "Gümüşhane'nin yer altı sarayı" olarak nitelendiriliyor. Ana kayası yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayanan mağara, Ramazan Bayramı tatili ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sarkıt, dikit ve damlataşı oluşumlarının yoğunluğu bakımından Türkiye ve dünyanın en zengin mağaralarından biri olarak kabul edilen Karaca Mağarası, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülerken, mağarada yer alan mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten havuzları ve mağara gülleri gibi oluşumlar, ziyaretçilere başka bir dünyada gibi hissettiriyor. Bölge turizmine önemli katkı sağlayan Karaca Mağarası, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi sayısında artış bekliyor.

Karaca Mağarası'nın, uzmanlar tarafından solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan alternatif yöntemlerden biri olan ve tuz terapisi olarak bilinen halo terapiye uygun nadir mağaralar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

"Çocuklarım da bu güzelliği görsün istedim"

Bayram tatilini Karaca Mağarası'na gelerek değerlendirdiklerini söyleyen Şeker Yılmaz, "Akçaabat'tan geliyoruz çocuklarıma bayramda doğal güzelliklerimizi göstermek istedim. Onlar da bu güzellikleri görsünler istedik. Biz de onlarla birlikte görüp gezip öğreniyoruz. Memleketimizin çok değeri var biz de fırsat buldukça beraber mağaralar ve milli parkları dolaşıyoruz" dedi.

Özer Yılmaz da, "Burayı keşfetmek için geldim. 150 milyon yıllık olduğu öğrendim çok şaşırdım. Burası astım hastalarına çok iyi geliyormuş. Sarkıtlar yukarıdan geliyor alttan da su şeklinde büyüyorlarmış ve ortada birleşiyorlarmış. En çok hoşuma bu gitti" diye konuştu.

"Hollanda'dan gelen misafirim bu güzellik karşısında çok şaşırdı"

İlk defa Karadeniz'e geldiğini ve doğal güzellikler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Davut Kaya, "Daha önce Karadeniz'e gelmemiştim ilk defa geliyorum. Misafirim var hep Antalya'ya geliyordu bu sefer bir Karadeniz turu yapmak istedik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz, misafirim de Hollanda'dan geldi o da çok şaşırdı bu güzellikler karşısında" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Advertisement
