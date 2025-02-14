Karacabey Belediyesi Kent Cafe'nin Açılışını Yapıyor - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi Kent Cafe'nin Açılışını Yapıyor

Karacabey Belediyesi Kent Cafe\'nin Açılışını Yapıyor

Karacabey Belediyesi, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'te Kent Cafe'nin açılışını gerçekleştirecek. Modern bir tasarıma sahip olan mekan, vatandaşların sosyalleşebileceği ve dinlenebileceği bir ortam sunacak.

14.02.2025 17:56  Güncelleme: 17:58
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Karacabey Belediyesi, sosyal ve kültürel hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'te Kent Cafe'nin açılışını gerçekleştirecek.

Karacabey Belediyesi, sosyal ve kültürel hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye, 18 Şubat 2025 tarihinde Kent Cafe'nin açılışını gerçekleştirecek. Modern bir şekilde tasarlanan Kent Cafe, vatandaşların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği bir mekan olacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, açılış törenine tüm Karacabey halkının davetli olduğunu duyurdu. Başkan Karabatı, Kent Cafe'nin, uygun fiyat politikası ile hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alacağı bir buluşma noktası olmasını hedeflediklerini belirtti.

Kent Cafe'nin açılışı ile Karacabey'in sosyal hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Karabatı, belediye olarak halkın mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Karabatı, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal etkinliklere daha fazla katılım sağlamak amacıyla bu tür projelere önem vereceklerini kaydetti.

Kent Cafe'nin açılış töreni saat 14.00'te başlayacak ve ikramlarla renklenecek. Karacabey Belediyesi, tüm ilçe halkını ve çevre ilçelerden gelen misafirleri bu coşkulu açılışa davet ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi Kent Cafe'nin Açılışını Yapıyor - Son Dakika

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