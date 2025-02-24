Karacabey Belediyesi'nden Çocuklara Uzay Gözlem Çadırı Etkinliği - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi'nden Çocuklara Uzay Gözlem Çadırı Etkinliği

Karacabey Belediyesi\'nden Çocuklara Uzay Gözlem Çadırı Etkinliği

Karacabey Belediyesi, 24-28 Şubat tarihleri arasında düzenlediği Uzay Gözlem Çadırı etkinliği ile çocukların bilime olan ilgisini artırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlikte, ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri, uzayın büyülü dünyasını keşfetme fırsatı buluyor.

24.02.2025 16:43  Güncelleme: 16:46
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Karacabey Belediyesi, "Uzay Gözlem Çadırı" etkinliği ile çocuklara unutulmaz bir uzay tecrübesi yaşatıyor. 5 gün boyunca gerçekleştirilecek bu etkinlikte, ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri, gökyüzünün ötesine uzanan bir keşif yolculuğuna çıkacaklar. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu tür etkinliklerle çocukların bilime olan ilgisini artırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Etkinlik, öğrencileri uzayın büyülü dünyasına çekerek, bilimi eğlenceli ve merak uyandıran bir macera haline getiriyor.

Karacabey Belediyesi'nce düzenlenen Uzay Gözlem Çadırı etkinliği ile çocuklara unutulmaz bir uzay deneyimi yaşatıyor. 24- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu etkinlikte ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri, gökyüzünün ötesine uzanan bir keşif yolculuğuna çıkacaklar. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırmayı ve onların hayal güçlerini geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uzay Gözlem Çadırı'na giren minikler, kendilerini bir anda yıldızların arasında süzülen kaşifler gibi hissediyor. Öğrenciler, Güneş Sistemi'ni yakından tanıyor, gezegenler hakkında sürpriz bilgiler öğreniyor ve evrenin bilinmeyen köşelerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyor. Tüm anlatımlar, çocukların yaş seviyelerine özel olarak hazırlanıyor ve içeride bir Fen Bilgisi öğretmeni onların sorularına rehberlik ediyor. Etkinliğin açılışına katılan Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bu etkinlik, çocukları sadece izleyici değil, uzayın büyüsüne kapılan birer keşifçi haline getiriyor. Renkli görseller, etkileyici anlatımlar ve sürükleyici içerikler sayesinde bilim, onların gözünde eğlenceli ve merak uyandıran bir maceraya dönüşüyor.

Karacabey Belediyesi, çocukların hayal gücünü geliştiren, öğrenmeyi keyifli hale getiren bu tür etkinliklerle onların bilime olan ilgisini artırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırmayı ve onların hayal güçlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Uzay Gözlem Çadırı etkinliği, çocuklarımızın gözünde bilimi eğlenceli ve merak uyandıran bir macera haline getiriyor. Tüm çocuklarımızı bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Bu tür etkinliklerin çocukların bilimle tanışmalarını sağlarken, aynı zamanda onların hayal güçlerini ve merak duygularını da geliştirmeyi amaçladığını belirten Karabatı, geleceğin bilim insanlarının bu tür etkinlikler sayesinde yetişeceğine inandığını vurguladı.

Karacabey Belediyesi, geleceğe umutla bakan, meraklı ve öğrenmeye açık bireyler yetiştirmek amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti. Uzay Gözlem Çadırı etkinliği, çocuklara bilimin büyülü dünyasını keşfetme fırsatı sunarak, onların hayatlarında unutulmaz bir iz bırakmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi'nden Çocuklara Uzay Gözlem Çadırı Etkinliği - Son Dakika

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