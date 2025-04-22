Karacabey Belediyesi\'nden Gıda Güvenliği İçin Yeni Düzenlemeler

Karacabey Belediyesi, bozulmuş gıda satan işletmelere yönelik yeni düzenleme getirdi. Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçen yeni uygulama ile sağlıksız ürün satanlara para cezasından işyeri kapatmaya kadar ciddi yaptırımlar geliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, işletmeleri uyarırken, vatandaşlardan da denetim sürecine destek istedi.

Karacabey Belediyesi, halk sağlığını koruma adına önemli bir adım attı. Belediye Meclisi'nin son toplantısında oy birliği ile alınan kararla, zabıta yönetmeliğinde kapsamlı bir revizyona gidildi. Buna göre; son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, bozulmuş, kokmuş veya kurtlanmış gıda maddelerini satışa sunan işletmelere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Yapılan düzenleme doğrultusunda, Zabıta Yönetmeliği'nin 43. maddesine eklenen B bendiyle birlikte, aynı kabahatin tekrarı durumunda kademeli olarak artan cezalar uygulanacak.

Yönetmeliğe göre; 1. kabahatte idari para cezası (2 bin 953 TL), 2. kabahatte: 3 gün kapatma + idari para cezası, 3. Kabahatte 7 gün kapatma + idari para cezası, 4. kabahatte 15 gün kapatma + idari para cezası, 5. ve sonraki tekrarlarında 30 gün süreyle faaliyetten men cezası verilecek.

Bu yeni uygulama ile birlikte halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı daha etkin bir mücadele hedefleniyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, meclis toplantısında alınan kararın önemine değinerek, "Gıda satışı yapan tüm işletmeler bu yönetmeliğe titizlikle uymalı. Sağlıksız ve bozulmuş ürünleri halkımıza sunan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Başkan Karabatı, ilçe halkına da çağrıda bulunarak, kurallara uymayan işletmelerin belediyeye şikayet edilmesini istedi. "Bu konuda hep birlikte duyarlı olmalıyız. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmelik hükümleriyle birlikte Karacabey'de gıda güvenliği konusunda daha sıkı bir denetim süreci başlamış oldu. - BURSA