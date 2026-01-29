Karabatı: "Bu imar planları medeniyete atılmış bir adımdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karabatı: "Bu imar planları medeniyete atılmış bir adımdır"

Karabatı: "Bu imar planları medeniyete atılmış bir adımdır"
29.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerde uygulanacak yeni imar planlarını tanıtmak amacıyla Kedikaya Mahallesi'nde saha buluşmaları düzenledi. Başkan Fatih Karabatı, bu planların 20-30 yıllık bir vizyonla hazırlandığını ve mahalle sakinlerinin onayıyla şekilleneceğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi'nin kırsal mahalleler için hazırladığı yeni imar planları bu kez Kedikaya Mahallesi'nde düzenlenen saha buluşmasında anlatıldı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, imar planlarının yalnızca bugünü değil, önümüzdeki 20-30 yılı kapsayan bir vizyonla hazırlandığını vurgulayarak, sürecin mahalle halkının onayıyla şekilleneceğini ifade etti. Karabatı, "Bu çalışma, inanın medeniyete atılmış çok önemli bir adımdır." dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin daha nitelikli, planlı ve sürdürülebilir hizmetlere kavuşması amacıyla hazırlanan yeni imar planlarını vatandaşlarla paylaşmak üzere başlattığı saha buluşmalarını Kedikaya Mahallesi'nde sürdürdü. Başkan Karabatı, belediyenin teknik ve idari kadrosuyla birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, yeni imar planlarının detaylarını mahalle sakinlerine yerinde anlatarak sürece ilişkin görüş ve önerileri birebir dinledi.

Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planlarının; plansız yapılaşmanın önüne geçmeyi, güvenli yaşam alanları oluşturmayı ve altyapı hizmetlerinin eşit ve etkin şekilde ulaştırılmasını hedeflediği vurgulandı. Belediye yetkilileri, sürecin başından sonuna kadar katılımcı, şeffaf ve ortak akla dayalı bir anlayışla yürütüleceğini ifade etti.

Geniş katılımlı toplantı

Kedikaya Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Kedikaya Mahalle Muhtarı Murat Şimşek, belediye başkan yardımcıları, belediyenin teknik ekipleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda, hazırlanan imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği, uygulama aşamaları ve izlenecek yol haritası teknik detaylarıyla anlatıldı.

Vatandaşların merak ettiği sorular tek tek yanıtlanırken, planların sadece bugünü değil, önümüzdeki 20-30 yılı kapsayan bir vizyonla hazırlandığı özellikle vurgulandı.

"Amacımız kırsalda yaşam kalitesini artırmak"

Mahalle sakinleriyle birebir temas kuran Başkan Karabatı, yeni imar planlarının temel amacının kırsal mahallelere daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmak olduğunu belirtti. Altyapıdan ulaşıma, şehirleşmeden sosyal donatı alanlarına kadar birçok başlıkta planlı bir gelişim hedeflediklerini ifade eden Karabatı, "Derdimiz, bu imar planları sayesinde sizlere daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmek. Altyapıdan şehirleşmeye, sosyal donatılardan ulaşım imkanlarına kadar her imkandan kırsal mahallelerimizin de yararlanmasını istiyoruz. Örneğin çevremizde yan yana bulunan iki mahalleden birine doğalgaz giderken, diğerine gitmedi. Bunun en önemli nedeni imar planının olmamasıydı. Bir mahallede imar yoksa, hizmet de gitmiyor. Bu nedenle neyin nerede olduğunun netleşmesi, düzenli ve planlı bir yerleşim şart." ifadelerini kullandı.

"Bu çalışma kırsal için büyük kazanım"

Hazırlanan imar planlarının kırsal mahalleler için büyük bir kazanım olacağını vurgulayan Başkan Karabatı, çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma, inanın medeniyete atılmış çok önemli bir adımdır. Bana ileride 'Allah razı olsun başkan' diyeceksiniz. Bu planları taslak olarak sizlere anlatıyoruz; düşüncemizi, niyetimizi ortaya koyuyoruz. Detaylarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin 6. katında bulunan Etüt Proje Müdürlüğümüze gelerek her türlü bilgiyi alabilir." diye konuştu.

"Oldu-bittiye getirmiyoruz, karar sizlerin"

Sürecin tamamen vatandaş onayına dayalı ilerleyeceğinin altını çizen Karabatı, hiçbir çalışmayı mahalle halkının rızası olmadan hayata geçirmeyeceklerini belirterek, "Takdir sizindir. Sizin onay vermediğiniz bir işi yapmak istemiyoruz. Oldu-bittiye getirmiyoruz. Bu planlar sizlerin yararına olacak. 20-30 yıl sonrasını düşünerek karar vermenizi istiyoruz. Yeni imar planları geleceğimize ışık tutacak. Bizlere güvenin." dedi.

Saha buluşmaları devam edecek

Karacabey Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerde düzenlenen saha buluşmalarının önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. Belediye, yeni imar planlarıyla kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi, altyapı ve üstyapı hizmetlerini daha etkin hale getirmeyi ve geleceğe güvenle bakan bir Karacabey inşa etmeyi hedefliyor.

Öte yandan kırsalda yapılan toplantılar yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkan Karabatı ve beraberindeki başkan yardımcıları ile ilgili müdürler; altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine, temizlikten sosyal hizmetlere, park ve yeşil alanlardan diğer mahalle taleplerine kadar pek çok konuyu yerinde dinliyor. İletilen sorunlar anında değerlendirilerek çözüm için atılacak adımlar planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Fatih Karabatı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabatı: 'Bu imar planları medeniyete atılmış bir adımdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı
Can Yaman’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Can Yaman'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:19:35. #7.11#
SON DAKİKA: Karabatı: "Bu imar planları medeniyete atılmış bir adımdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.