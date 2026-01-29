Karabatı: "Bu imar planları medeniyete atılmış bir adımdır"

Karacabey Belediyesi'nin kırsal mahalleler için hazırladığı yeni imar planları bu kez Kedikaya Mahallesi'nde düzenlenen saha buluşmasında anlatıldı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, imar planlarının yalnızca bugünü değil, önümüzdeki 20-30 yılı kapsayan bir vizyonla hazırlandığını vurgulayarak, sürecin mahalle halkının onayıyla şekilleneceğini ifade etti. Karabatı, "Bu çalışma, inanın medeniyete atılmış çok önemli bir adımdır." dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin daha nitelikli, planlı ve sürdürülebilir hizmetlere kavuşması amacıyla hazırlanan yeni imar planlarını vatandaşlarla paylaşmak üzere başlattığı saha buluşmalarını Kedikaya Mahallesi'nde sürdürdü. Başkan Karabatı, belediyenin teknik ve idari kadrosuyla birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, yeni imar planlarının detaylarını mahalle sakinlerine yerinde anlatarak sürece ilişkin görüş ve önerileri birebir dinledi.

Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planlarının; plansız yapılaşmanın önüne geçmeyi, güvenli yaşam alanları oluşturmayı ve altyapı hizmetlerinin eşit ve etkin şekilde ulaştırılmasını hedeflediği vurgulandı. Belediye yetkilileri, sürecin başından sonuna kadar katılımcı, şeffaf ve ortak akla dayalı bir anlayışla yürütüleceğini ifade etti.

Geniş katılımlı toplantı

Kedikaya Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Kedikaya Mahalle Muhtarı Murat Şimşek, belediye başkan yardımcıları, belediyenin teknik ekipleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Toplantıda, hazırlanan imar planlarının kapsamı, yapılaşma şartları, hak sahipliği, uygulama aşamaları ve izlenecek yol haritası teknik detaylarıyla anlatıldı.

Vatandaşların merak ettiği sorular tek tek yanıtlanırken, planların sadece bugünü değil, önümüzdeki 20-30 yılı kapsayan bir vizyonla hazırlandığı özellikle vurgulandı.

"Amacımız kırsalda yaşam kalitesini artırmak"

Mahalle sakinleriyle birebir temas kuran Başkan Karabatı, yeni imar planlarının temel amacının kırsal mahallelere daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmak olduğunu belirtti. Altyapıdan ulaşıma, şehirleşmeden sosyal donatı alanlarına kadar birçok başlıkta planlı bir gelişim hedeflediklerini ifade eden Karabatı, "Derdimiz, bu imar planları sayesinde sizlere daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmek. Altyapıdan şehirleşmeye, sosyal donatılardan ulaşım imkanlarına kadar her imkandan kırsal mahallelerimizin de yararlanmasını istiyoruz. Örneğin çevremizde yan yana bulunan iki mahalleden birine doğalgaz giderken, diğerine gitmedi. Bunun en önemli nedeni imar planının olmamasıydı. Bir mahallede imar yoksa, hizmet de gitmiyor. Bu nedenle neyin nerede olduğunun netleşmesi, düzenli ve planlı bir yerleşim şart." ifadelerini kullandı.

"Bu çalışma kırsal için büyük kazanım"

Hazırlanan imar planlarının kırsal mahalleler için büyük bir kazanım olacağını vurgulayan Başkan Karabatı, çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma, inanın medeniyete atılmış çok önemli bir adımdır. Bana ileride 'Allah razı olsun başkan' diyeceksiniz. Bu planları taslak olarak sizlere anlatıyoruz; düşüncemizi, niyetimizi ortaya koyuyoruz. Detaylarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin 6. katında bulunan Etüt Proje Müdürlüğümüze gelerek her türlü bilgiyi alabilir." diye konuştu.

"Oldu-bittiye getirmiyoruz, karar sizlerin"

Sürecin tamamen vatandaş onayına dayalı ilerleyeceğinin altını çizen Karabatı, hiçbir çalışmayı mahalle halkının rızası olmadan hayata geçirmeyeceklerini belirterek, "Takdir sizindir. Sizin onay vermediğiniz bir işi yapmak istemiyoruz. Oldu-bittiye getirmiyoruz. Bu planlar sizlerin yararına olacak. 20-30 yıl sonrasını düşünerek karar vermenizi istiyoruz. Yeni imar planları geleceğimize ışık tutacak. Bizlere güvenin." dedi.

Saha buluşmaları devam edecek

Karacabey Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerde düzenlenen saha buluşmalarının önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. Belediye, yeni imar planlarıyla kırsalda yaşam standartlarını yükseltmeyi, altyapı ve üstyapı hizmetlerini daha etkin hale getirmeyi ve geleceğe güvenle bakan bir Karacabey inşa etmeyi hedefliyor.

Öte yandan kırsalda yapılan toplantılar yalnızca imar planlarıyla sınırlı kalmıyor. Başkan Karabatı ve beraberindeki başkan yardımcıları ile ilgili müdürler; altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine, temizlikten sosyal hizmetlere, park ve yeşil alanlardan diğer mahalle taleplerine kadar pek çok konuyu yerinde dinliyor. İletilen sorunlar anında değerlendirilerek çözüm için atılacak adımlar planlanıyor. - BURSA