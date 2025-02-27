Karacabey Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Karacabey Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, Kent Lokantası'nda halk iftarları, sıcak yemek yardımları ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

27.02.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Belediye ayrıca Ramazan ayı boyunca Kent Lokantası'nda halk iftarları, Aşevi vasıtasıyla haftada 7 gün bin kişilik evlere sıcak yemek ve Ramazan erzak kolisi yardımları gerçekleştirecek. Yanı sıra Kültür İşleri Müdürlüğü de Ramazan'ın belirli günlerinde Ergün Koç Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 1 Mart 2025 tarihinde Cumartesi günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Karabatı, "Bu mübarek ayda, hep birlikte dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yaşamak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan dilerim." dedi. Öte yandan Belediye öncülüğünde Ramazan ayı boyunca Kent Lokantası'nda her akşam verilecek halk iftarlarının yanı sıra, Kültür İşleri Müdürlüğü de belirlenen günlerde dolu dolu etkinlikler düzenleyecek.

11 Ayın Sultanı Ramazan'ın başlaması dolayısıyla huzur ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan ayının bolluk, bereket, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Karabatı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı ve özlemle beklediğimiz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, inananların kendi içerisinde muhasebe yaptığı, nefsini terbiye ettiği ve sonunda da bayrama eriştiği önemli bir aydır. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır.Bu duygu ve düşüncelerle içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan ayının başta Karacabey'imiz olmak üzere Bursa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Öte yandan Karacabey Belediyesi öncülüğünde, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam Kent Lokantası'nda halk iftarları verilecek. Yanı sıra, Aşevi vasıtasıyla haftada 7 gün bin kişilik evlere sıcak yemek ve Ramazan erzak kolisi yardımları da gerçekleştirilecek. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü de Ramazan ayı içinde belirli günlerde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ergün Koç Kültür Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak etkinlikler öncesinde saat 20.30'da Belediye önünden ücrtesiz araç kaldırılacak. Etkinliklerde ayrıca vatandaşlara sürpriz ikramlar da sunulacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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