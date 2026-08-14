Karacabey Belediyesi kırsaldaki arazi yollarını düzenleniyor - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi kırsaldaki arazi yollarını düzenleniyor

Karacabey Belediyesi kırsaldaki arazi yollarını düzenleniyor
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Karacabey Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendiriyor; Akhisar ve İsmetpaşa'da 12 km arazi yolu iyileştirilirken toplam 9 mahallede çalışma tamamlandı.

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve tarımsal üretim yapan vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerinde yaklaşık 12 kilometrelik arazi yolunda iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken; Gölecik, Yarış, Seyran, Yenikaraağaç, Bayramdere ve Kıranlar mahallelerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kırsal mahallede ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi; kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya ve üreticinin emeğine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım konforunun artırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerinde yaklaşık 12 kilometrelik arazi yolunda iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla özellikle tarımsal üretim yapan vatandaşların tarım arazilerine daha güvenli ve rahat ulaşabilmesi hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Karabatı'ya, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever de eşlik etti. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Karabatı, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının belediyenin çalışma programında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

"Üreticimizin yolunu açmak, Karacabey'in geleceğine yatırım yapmaktır"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaların yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla sınırlı olmadığını belirterek, üretimin devamlılığı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Karabatı, "Karacabey, tarımsal üretimiyle bölgemizin en önemli merkezlerinden biri. Üreticimizin tarlasına, bahçesine, ekim alanına zamanında ve güvenli şekilde ulaşabilmesi bizim için son derece önemli. Bu nedenle ilçe merkezimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de altyapı çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerimizde yaklaşık 12 kilometrelik arazi yolunda çalışma gerçekleştirdik. Buradaki ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik." dedi.

Kırsal mahallelerdeki çalışmaların belirli bir plan ve program dahilinde sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Karabatı, "Gölecik, Yarış, Seyran, Yenikaraağaç, Bayramdere ve Kıranlar mahallelerimizin yanı sıra Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerimizde de çalışmalarımızı tamamladık. Böylece toplam 9 kırsal mahallemizde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda arazi yolu iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmiş olduk. Fen İşleri Müdürlüğümüzün iş programı çerçevesinde diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Her mahallemizin ihtiyacını dinliyor, önceliklendiriyoruz"

Mahalle bazlı çalışmaların vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini belirten Karabatı, "Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızı dinlemek ve sahada olmak var. Hangi mahallemizin neye ihtiyacı olduğunu yerinde tespit ediyor, imkanlarımız ve iş programımız doğrultusunda önceliklendiriyoruz. Kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin ulaşım konusunda yaşadığı sorunları azaltmak, üreticimizin emeğine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karacabey'in her noktasına hizmet götürmek için ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı kırsal mahallelerinde arazi yolu iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey Belediyesi kırsaldaki arazi yollarını düzenleniyor - Son Dakika

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