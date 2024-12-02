Karacabey\'de Deprem Paneli Düzenlendi

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Karacabey Belediyesi, Ergün Koç Kültür Merkezi'nde Deprem Paneli düzenledi. İlçede depreme karşı bilinçlenme ve vatandaşların hazırlıklı olması hedefiyle organize edilen etkinlik, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen panele Prof. Dr. Abdullah Soykan, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ve Doç. Dr. Hakan Önal konuşmacı olarak katıldı. Deprem gerçeği, riskler ve alınabilecek önlemler konularında önemli bilgiler paylaşan uzmanlar, Karacabey halkının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, panelin açılışında yaptığı konuşmada "Depremler, yaşadığımız coğrafyanın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu konuda bilgilenmek, bilinçlenmek ve hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur. Karacabey Belediyesi olarak, halkımızın güvenliği ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu panel, depremle ilgili doğru bilgiye ulaşmamız ve farkındalığımızı artırmamız açısından son derece önemlidir. Tüm katılımcılara ve değerli konuşmacılara teşekkür ediyorum." Dedi

Başkan Karabatı, ayrıca Karacabey Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle halkın deprem konusunda bilinçlenmesini sağlamayı ve afetlere hazırlık sürecini güçlendirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Hakan Önal, katılımcılara deprem öncesi alınması gereken tedbirler, binaların dayanıklılığı ve yerel yönetimlerin deprem anında yapması gerekenler gibi hayati konularda detaylı bilgiler sundu.

Panel sonunda, katılımcılar uzmanlara sorularını yönelterek daha detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik, halkın yoğun ilgisi ve katılımıyla Karacabey'de deprem bilincinin güçlenmesi adına umut verici bir tablo oluşturdu. - BURSA