Karacabey'de Muhtarlar ile İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Karacabey'de Muhtarlar ile İstişare Toplantısı Düzenlendi

Karacabey\'de Muhtarlar ile İstişare Toplantısı Düzenlendi

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek projeleri değerlendirdi ve talepleri dinledi. Başkan, muhtarlarla daha sık bir araya gelerek hizmet kalitesini artırma hedefinde olduklarını vurguladı.

07.11.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçede görev yapan merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Karabatı hem talepleri dinledi hem de projeleri birlikte değerlendirme imkanı buldu. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, gerçekleşen toplantıya başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte katıldı. Bu tarz buluşmaların daha sık gerçekleştirilmesinin ve muhtarlarla sürekli dirsek temasında olmanın ilçeye verilecek en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Karabatı, "Merkez veya kırsal ayırt etmeksizin Karacabey'i bir bütün olarak ele alıyoruz. Bunu vatandaşlara da yansıtmak için gayret ediyoruz. Karacabey'in her noktasında altyapı, temizlik, park ve sosyal alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Muhtarların sahadan getirdiği geri bildirimler bu projelerin şekillenmesinde büyük katkı sağlıyor. İlçemizin her mahallesindeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına muhtarlarımızla daha sık bir araya gelerek güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Karabatı'nın bu istişare toplantılarına önümüzdeki günlerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de Muhtarlar ile İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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