Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor - Son Dakika
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Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor

10.05.2022 15:56
Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor

Karacabey Belediyesi bünyesinde, ilçedeki dar gelirli ve bakıma muhtaç vatandaşların yardımına koşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca yaptıkları faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Karacabey Belediyesi bünyesinde, ilçedeki dar gelirli ve bakıma muhtaç vatandaşların yardımına koşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca yaptıkları faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Ramazan boyunca toplam 45 bin kişilik yemek hazırlarken, ihtiyaç sahiplerine 30 ton sebze ve yüzlerce kiloluk gıda yardımında bulundu. Ayrıca 55 vatandaşa zekat yardımı yapılırken, 3 bin 200 erzak kolisinin de belediye ekiplerince dağıtımının sağlandığı bildirildi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Kırsalda 6 bin 600 kişilik merkezde ise 13 bin 150 kişilik sıcak yemek ikramımız olmuş. Aşevinden kendi gelip yemeklerini alan vatandaşlarımızla birlikte, Ramazan ayı genelinde 45 bin kişilik yemek çıkarıldı. Bu yemeklerin yapımında elbette Karacabeyli hayırseverlerimizin de önemli destekleri var. Bunun yanında, ilçemiz genelinde 3 bin 200 aileye erzak yardımında bulunuldu. 30 ton soğan ve karnabahar gibi sebze ürünleri vatandaşlarımıza dağıtıldı. Sevgi Mağazamızdan 35 çocuğumuzun bayramlık kıyafeti temin edildi" dedi.

Ramazan ayında yetim çocuklarla geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldiklerini de belirten Özkan, ayrıca öğrenciler ve şehit yakınları ile birlikte iftar yaptıklarını, her akşam da bir ailenin evinde de iftar yemeğine konuk olduklarını ekledi. Başkan Özkan, aşevinin faaliyetlerinin ilçedeki hayırsever vatandaşların yardımlarıyla artık çok daha güçlü olduğunu sözlerine eklerken, "Hayırseverler tarafından sıvı yağdan makarnaya, salçadan una kadar, farklı kalemlerde yüzlerce kilo gıda yardımı da Ramazan boyunca aşevimize bağışlanmıştır. Bunun yanında, 14 adet adaklık kurban da yine dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere belediyemize bağışlanmıştır" diye konuştu.

Başkan Özkan, bu faaliyetlerin son bir ayda gerçekleştiğini belirterek, bunun Ramazana has bir durum olmadığını ve yılın diğer aylarında da aynı organizasyon ile çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Özkan, "Aşevinin günden güne hem yardım kapasitesini artırması hem de hayırsever vatandaşların bağışta bulunması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bir kez daha yineliyoruz: Çevrenizde aç olan, açıkta olan vatandaşlarımız varsa, mutlaka Karacabey Belediyemize bağlı Aşevine bu durumu bildirebilirsiniz. Arkadaşlarımız gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor
Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor
Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor
Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor

YORUMLAR
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Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor - Son Dakika


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