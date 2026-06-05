Karacaören Köyü'nde Yeni Yatırımlar Tamamlandı - Son Dakika
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Karacaören Köyü'nde Yeni Yatırımlar Tamamlandı

Karacaören Köyü\'nde Yeni Yatırımlar Tamamlandı
05.06.2026 10:58
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Şuhut'taki Karacaören Köyü'nde çok amaçlı salon ve yeni su kuyusu projeleri tamamlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde İl Özel İdaresi aracılığı ile tamamlanan yatırımlar, Genel Meclisi üyeleri tarafından yerinde incelendi.

İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Diren, Mehmet Avcı ve Mahmut Akkaya'nın girişimleriyle hayata geçirilen projeler çerçevesinde köyün sosyal ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar tamamlandı.

Karacaören Köyü'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salon vatandaşların hizmetine açıldı. Düğün, nişan, kına gecesi, mevlüd, yemek organizasyonları, toplantılar ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği salonun köy halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Öte yandan, köyde uzun yıllardır zaman zaman yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözülmesi amacıyla açılan yeni su kuyusu da hizmete alındı. Yapılan çalışma ile köyün su kapasitesinin artırıldığı, özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorununun büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacaören Köyü'nde Yeni Yatırımlar Tamamlandı - Son Dakika

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