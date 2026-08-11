Karacasu\'da Muhtarlar Toplandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda mahallelerin talep ve ihtiyaçları ile ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam İsmail Battal, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. İlçedeki mahallelerin genel durumunun ele alındığı toplantıda, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda muhtarlar, sorumlu oldukları mahallelerde vatandaşlardan gelen talep ve önerileri kurum amirleriyle paylaştı. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm üretilmesi noktasında ilgili kurumların çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçede devam eden çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, mahallelerde kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Muhtarların aktardığı talep ve ihtiyaçların ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantı, mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlar aracılığıyla ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm noktasında kurumlar arası koordinasyonun değerlendirilmesinin ardından sona erdi.