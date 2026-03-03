Karacasu'da Öğretmenler Eylem Yaptı: Bakan Yusuf Tekin'e Soruyoruz, Daha Kaç Öğretmenimizin Can Vermesi Gerekiyor? - Son Dakika
Karacasu'da Öğretmenler Eylem Yaptı: Bakan Yusuf Tekin'e Soruyoruz, Daha Kaç Öğretmenimizin Can Vermesi Gerekiyor?

03.03.2026 15:26
Eğitim-İş üyesi öğretmenler, öğretmen Fatma Nur Çelik’in bir öğrenci tarafından öldürülmesini Aydın’ın Karacasu ilçesinde protesto etti. Karacasu Şehitleri Ortaokulu Müdürü Ayşe Özkan, "Öğrenciyle ilgili rehberlik görüşmeleri yapılmış, tutanaklar tutulmuş, uyarılar yapılmış, hatta çocuk psikiyatrisi tedavi süreci olduğu bilinmektedir. Buna rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu açık bir ihmal zinciridir. Bu sorumluluk öğretmenin, okul idaresinin üzerine yıkılamaz" dedi.

Özgür Dedeoluk

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesi Aydın'ın Karacasu ilçesinde protesto edildi. Eğitim İş Karacasu Temsilcisi İbrahim Mihmak ile çok sayıda öğretmenin katıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan Karacasu Şehitleri Ortaokulu Müdürü Ayşe Özkan şunları söyledi:

"Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik okulda katledildi. Eğitim yuvasında. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en güvende olması gereken yerde. Vicdanımız sızlıyor, aklımız kabul etmiyor. Uzun süredir okula gelmeyen bir öğrencinin, elini kolunu sallayarak bıçakla okula girebilmesi, iki öğretmeni ve bir öğrenciyi hedef alabilmesi, bir öğretmenimizin hayatını kaybetmesi, bu tablo bir 'münferit olay' değildir. Bu tablo, yıllardır görmezden gelinen uyarıların, itibarsızlaştırılan öğretmenlerin, güvenliksiz bırakılan okulların sonucudur."

"Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek?"

Öğrenciyle ilgili rehberlik görüşmeleri yapılmış, tutanaklar tutulmuş, uyarılar yapılmış, hatta çocuk psikiyatrisi tedavi süreci olduğu bilinmektedir. Buna rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu açık bir ihmal zinciridir. Bu sorumluluk öğretmenin, okul idaresinin üzerine yıkılamaz. Buradan açıkça söylüyoruz: Bir kamu çalışanı görev yaptığı yerde devlet tarafından korunamıyorsa orada kamu otoritesinden söz edilemez. Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruyoruz: Daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Okullardaki güvenlik açığının bedelini canımızla mı ödeyeceğiz? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek?

"Failler caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır"

Bugün öğretmene değer verilmeyen bir sistemin sonucu ile karşı karşıyayız. Eğitimi kamusal bir hak olmaktan çıkarıp piyasalaştıran, öğretmenleri baskı altına alan, güvencesizleştiren, susturmaya çalışan zihniyet bugün okulları güvenliksiz bırakmıştır. Okullarda şiddetin arkasındaki nedenler bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. 'Eğitimde Şiddet Yasası' derhal çıkarılmalıdır. Tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemleri alınmalıdır. Eğitimcilerin, sendikaların ve alan uzmanlarının katıldığı somut bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır. Şiddeti meşrulaştıran medya içerikleri denetlenmeli, toplumsal şiddetle mücadele kamusal bir politika haline getirilmelidir. Bilim dışı, çağ dışı müfredat yerine barışı, birlikte yaşamı, eleştirel düşünceyi öğreten programlar hazırlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

