Karacasu\'da Pazarcıların Zorluğu

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde salçalık domates ve biber sezonu devam ederken, yaklaşık 40 yıldır pazarcılık yapan esnaf Gürcan Karahan, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen satış fiyatlarının geçen yılla neredeyse aynı kaldığını belirtti. Karahan, "Masraflar ikiye katlandı ama tezgah fiyatı da bizim kazancımız da değişmedi" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır pazarcılık yapan esnaf Gürcan Karahan, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen satışını yaptıkları ürünlerin fiyatlarının aynı kaldığını belirtti. Geçen yıllara göre salçalık ürünlere ilginin de azaldığını ifade eden Karahan, tüketici alışkanlıklarının yeni nesille birlikte değiştiğini söyledi.

Toptan alımlarda salçalık domatesin kilosunun 15-17 lira, tezgahta seçmece alımlarda ise 20 lira olduğu ifade eden Karahan, "Normal tarla domatesi ise 25-30 lira bandında seyrediyor" dedi.

Salçalık biberin kilosunun ise 50 liradan satıldığını, çoklu alımlarda 40 liraya kadar düştüğünü kaydeden Karahan, "Sezonun tam oturmasıyla birlikte 10 gün içerisinde fiyatların 30-40 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

?"MAZOT İKİYE KATLANDI, BİZ ZAM YAPAMADIK"

Ürünlerin şu an Köşk, Dalaman ve Yenipazar bölgelerinden pazara ulaştığını, bu bölgelerde hasat bittikten sonra Konya ürünlerine geçileceğini aktaran Karahan, ?"Geçen yıl 40-45 lira civarında olan mazot bu yıl 80 liranın üzerine çıktı. Tarlada 10 lira olan domatesin hal çıkışı, nakliyesi ve mazot masrafıyla bize maliyeti 13-14 lirayı buluyor. Biz tezgahta üzerine 1-2 lira koyarak satmaya çalışıyoruz. Masraflar ikiye katlandı ama tezgah fiyatı da bizim kazancımız da değişmedi" dedi.

?"YENİ NESİL SALÇA YAPMAK YERİNE MARKETE YÖNELİYOR"

Geçen yıllara kıyasla salçalık ürünlere ilginin azaldığını, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini belirten Karahan, "İnsanlar biraz daha hazıra alıştı, marketlere yöneliyor. Müşteri 'İki kasa domates için akşama kadar uğraşmam, hazır alır geçerim' diyor. Eski nesil uğraşıyordu, salçasını kendi yapıyordu ama yeni nesilde o mücadele kalmadı" diye konuştu.

Gürcan Karahan, sürümün düşmesi nedeniyle esnafın da ne yapacağını şaşırdığı zor bir dönemden geçildiğini dile getirdi.