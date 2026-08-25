Karacasu'da Pazarcıların Zorluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacasu'da Pazarcıların Zorluğu

Karacasu\'da Pazarcıların Zorluğu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girdi maliyetleri artarken, satış fiyatları aynı kaldı. Yeni nesil, hazır ürünlere yöneliyor.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde salçalık domates ve biber sezonu devam ederken, yaklaşık 40 yıldır pazarcılık yapan esnaf Gürcan Karahan, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen satış fiyatlarının geçen yılla neredeyse aynı kaldığını belirtti. Karahan, "Masraflar ikiye katlandı ama tezgah fiyatı da bizim kazancımız da değişmedi" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır pazarcılık yapan esnaf Gürcan Karahan, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen satışını yaptıkları ürünlerin fiyatlarının aynı kaldığını belirtti. Geçen yıllara göre salçalık ürünlere ilginin de azaldığını ifade eden Karahan, tüketici alışkanlıklarının yeni nesille birlikte değiştiğini söyledi.

Toptan alımlarda salçalık domatesin kilosunun 15-17 lira, tezgahta seçmece alımlarda ise 20 lira olduğu ifade eden Karahan, "Normal tarla domatesi ise 25-30 lira bandında seyrediyor" dedi.

Salçalık biberin kilosunun ise 50 liradan satıldığını, çoklu alımlarda 40 liraya kadar düştüğünü kaydeden Karahan, "Sezonun tam oturmasıyla birlikte 10 gün içerisinde fiyatların 30-40 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

?"MAZOT İKİYE KATLANDI, BİZ ZAM YAPAMADIK"

Ürünlerin şu an Köşk, Dalaman ve Yenipazar bölgelerinden pazara ulaştığını, bu bölgelerde hasat bittikten sonra Konya ürünlerine geçileceğini aktaran Karahan, ?"Geçen yıl 40-45 lira civarında olan mazot bu yıl 80 liranın üzerine çıktı. Tarlada 10 lira olan domatesin hal çıkışı, nakliyesi ve mazot masrafıyla bize maliyeti 13-14 lirayı buluyor. Biz tezgahta üzerine 1-2 lira koyarak satmaya çalışıyoruz. Masraflar ikiye katlandı ama tezgah fiyatı da bizim kazancımız da değişmedi" dedi.

?"YENİ NESİL SALÇA YAPMAK YERİNE MARKETE YÖNELİYOR"

Geçen yıllara kıyasla salçalık ürünlere ilginin azaldığını, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini belirten Karahan, "İnsanlar biraz daha hazıra alıştı, marketlere yöneliyor. Müşteri 'İki kasa domates için akşama kadar uğraşmam, hazır alır geçerim' diyor. Eski nesil uğraşıyordu, salçasını kendi yapıyordu ama yeni nesilde o mücadele kalmadı" diye konuştu.

Gürcan Karahan, sürümün düşmesi nedeniyle esnafın da ne yapacağını şaşırdığı zor bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Üretim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacasu'da Pazarcıların Zorluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı
Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
Açık açık itiraf etti Oosterwolde’yi zorla göndermişler Açık açık itiraf etti! Oosterwolde'yi zorla göndermişler
Belediye başkanlığına dönebilecek mi Hapis kararı sonrası Ahmet Özer’den ilk açıklama Belediye başkanlığına dönebilecek mi? Hapis kararı sonrası Ahmet Özer'den ilk açıklama
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
13:04
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay Anında uyarı yapıldı
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay! Anında uyarı yapıldı
12:58
Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 15:03:47. #7.13#
SON DAKİKA: Karacasu'da Pazarcıların Zorluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement