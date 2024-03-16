Karacasu İlçe Emniyet Amirliği Öğrencilere Eğitim Semineri Düzenledi

Yerel

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği, Karacasu Şehitleri Ortaokulu konferans salonunda öğrencilere yönelik önemli bir eğitim semineri düzenledi. 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' konulu seminerde, öğrencilere güvenlik konularında bilgi verildi ve suçlardan korunma yolları hakkında önemli ipuçları paylaşıldı.

Seminerde, öğrencilere dikkat etmeleri gereken konular konusunda uyarılarda bulunuldu. İlçe Emniyet Amirliği personelleri, öğrencilere güvenlik önlemlerinin yanı sıra, sosyal medya kullanımı, yabancılarla iletişimde dikkat edilmesi gerekenler ve şüpheli durumlarda nasıl davranılması gerektiği konularında da detaylı bilgi aktardı. Seminerde, ekipler öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri riskleri tanımayı ve bu risklere karşı nasıl önlem alabileceklerini öğretti. Ayrıca çeşitli acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda da pratik bilgiler verildi.

Karacasu İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, bu tür eğitim seminerlerinin gençlerin bilinçlenmesi ve güvenli bir yaşam sürmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Öğrencilere, toplumda sorumlu bireyler olarak yer almaları ve güvenli bir çevre için gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu öğrencileri seminer sonunda aldıkları bilgilerin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirerek Emniyet Amirliği personellerine teşekkür etti. - AYDIN