Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu

25.04.2022 10:03
Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Mimari Restorasyon Programı iş birliği ile Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde düzenlenen 'Kültür Turizminin Yeni Rotası: Nysa' isimli konferans gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Mimari Restorasyon Programı iş birliği ile Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde düzenlenen 'Kültür Turizminin Yeni Rotası: Nysa' isimli konferans gerçekleştirildi.

Nysa Antik Kenti'nde görevli Uzman Konservatör-Restoratör Muhammed Diler'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, Mimari Restorasyon ve Turizm Programı öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Dr. İsmail Mert Özdemir katıldı. Konuşmasına Nysa antik kentinin tarihçesi hakkında bilgi vererek başlayan Diler, Nysa Antik Kenti'nde yapılan kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Antik kentte gerçekleştirilen 'NYSA Tiyatrosu Sahne Binası Ayağa Kaldırma Projesi'ne de değinen Diler, bölgede yaşayan çeşitli medeniyetler ve antik kentin kendine özgü özellikleri hakkında bilgi vererek, kentin kültürel miras zenginliğine vurgu yaptı.

İlgiyle dinlenen konferans, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. - AYDIN

Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu
Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu

YORUMLAR
500
ADÜ Öğretim Görevlileri Turizm Paneline katıldı ADÜ Öğretim Görevlileri Turizm Paneline katıldı 1800 YILLIK MERMER KÜVETİN TÜRKİYE'DE EŞİ YOK 1800 YILLIK MERMER KÜVETİN TÜRKİYE'DE EŞİ YOK

Restorasyon, Karacasu, Turizm, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Karacasu Memnune İnci MYO'da Nysa Antik Kenti konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement