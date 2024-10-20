Karadeniz Bölgesi'nde 'Yılın Enleri' Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde 'Yılın Enleri' Ödül Töreni Düzenlendi

Karadeniz Bölgesi\'nde \'Yılın Enleri\' Ödül Töreni Düzenlendi

Samsun'da gerçekleştirilen törende, Karadeniz Bölgesi'nde yılın enlerine ödüller verildi. İhlas Haber Ajansı, 'yılın haber ajansı' ödülünü aldı. Törende birçok kamu ve özel sektörden kişi ödüllendirildi.

20.10.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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Samsun'da düzenlenen ödül töreni ile Karadeniz Bölgesi'nde seçilen 'yılın enleri' ödüllendirildi. Törende, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) 'yılın haber ajansı' ödülü verildi.

Karadeniz Haberci Dergisi tarafından her yıl düzenlenen 'Yılın En'leri' ödül töreni, Samsun ilindeki bir otelde düzenlendi. Gecede, derginin İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik her yıl düzenledikleri 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini ve aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini ifade eden Çakmak, bu sosyal etkinliğin devam edeceğini aktardı.

Gecede şu isimler ödül aldı:

"- Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı)

Yılın Üniversitesi: Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektör Prof. Dr. Orhan Baş

Yılın İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (Ünye Belediye Başkanı)

Yılın Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı (İHA) (İHA Samsun Bölge Müdürü Salih Kasım)

Yılın Spor Kulübü: Samsunspor (Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen)

Onur ödülü: Necdet Uzun (Gazeteci-Samsun Medya Grup Yayın Kurulu Başkanı)

Onur Ödülü: Prof. Dr. Taner Özbenli (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Nöroloji Bölümü Öğretim Görevlisi)

Yılın Borsası: Ordu Ticaret Borsası

Yılın Hizmet Ödülü: Cihat Albayrak (Ordu Perşembe Belediye Başkanı)

Yılın Hizmet Ödülü: Hüseyin Avni Coşkun Çebi (Trabzon Araklı Belediye Başkanı)

Yılın Hizmet Ödülü Hasbi Dede (Giresun Görele Belediye Başkanı)"

Gecede ayrıca iş insanları, meslek kuruluşları ve kamu yöneticilerine de ödüller verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadeniz Bölgesi'nde 'Yılın Enleri' Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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