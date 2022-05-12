Karadeniz'de en çok doğum Samsun'da, en az Bayburt'ta - Son Dakika
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Karadeniz'de en çok doğum Samsun'da, en az Bayburt'ta

12.05.2022 12:17
Karadeniz'de en çok doğum Samsun'da, en az Bayburt'ta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok doğum 13 bin 742 doğum ile Samsun'da, en az doğum ise 986 ile Bayburt'ta meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok doğum 13 bin 742 doğum ile Samsun'da, en az doğum ise 986 ile Bayburt'ta meydana geldi.

TÜİK, canlı doğan bebek sayısı rakamlarını açıkladı. Verilere göre 2021 yılında Türkiye'de 1 milyon 79 bin 842 doğum yapıldı. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. 18 ilin bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nde en çok doğum gerçekleşen il Samsun olurken, en az doğumun gerçekleştiği il ise Bayburt oldu.

Amasya'da 2020 yılında 3 bin 205 doğum gerçekleşirken bu sayı 2021'de 3 bin 133'e düştü. Ordu'da 2020'de 7 bin 710 doğum gerçekleşirken, bu sayı 2021'de 7 bin 99'a düştü. Samsun'da 2020 yılında 14 bin 444 doğum meydana gelirken, 2021 yılında bu sayı 13 bin 742'ye geriledi. Sinop'ta ise 2020 yılda 2 bin 81 doğum yaşanırken, 2021 yılında bu sayı 1943'e düştü.

En fazla doğum Samsun'da, en az Bayburt'ta

Karadeniz Bölgesi'nde 2021 yılında gerçekleşen diğer doğum rakamları ise şu şekilde:

Artvin (1532), Bolu (3 bin 47), Çorum (5 bin 202), Giresun (3 bin 801), Kastamonu (3 bin 257), Rize (3 bin 585), Tokat (5 bin 748), Trabzon (8 bin 658), Zonguldak (4 bin 738), Bayburt (986), Bartın (1641), Karabük (2 bin 253), Düzce (4 bin 448) ve Gümüşhane (1441) doğum.

Öte yandan toplam doğurganlık hızı Samsun'da binde (1,43), Amasya'da binde (1,45), Sinop'ta binde (1,46) ve Ordu'da (1,44) oldu. Samsun'da doğan bebeklerden 7 bin 125'i erkek, 6 bin 617'si kız; Amasya'da doğan bebeklerden 1616'sı erkek, 1517'si kız; Ordu'da doğan bebeklerden 3 bin 646'sı erkek, 3 bin 453'ü kız ve Sinop'ta doğan bebeklerden 961'i erkek 982'si kız oldu. - SAMSUN

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Karadeniz Bölgesi, Bayburt, Samsun, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz'de en çok doğum Samsun'da, en az Bayburt'ta - Son Dakika


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