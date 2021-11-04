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Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü - Son Dakika

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü

04.11.2021 13:21

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi ile döndü.

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsi ile döndü. Hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldüren hamsinin fiyatı 10 TL'ye kadar düştü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize açılan balıkçıların tekneleri, hamsi ile doldu. Balıkçıların tonlarca hamsi ile dönmesi hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri tonlarca balık sevkiyatı yaptı. Karadeniz'den avlanan hamsiler, limandan Türkiye'nin dört bir tarafına gönderildi. Hamsi bolluğunu yaşandığını söyleyen balıkçılar, hamsi bolluğun balık fiyatlarına da yansıyacağını söyledi. Hamsinin kilo fiyatları ise Kastamonu'nun sahil bölgelerinde 10 TL'ye kadar düştü.

"Palamuttan bereket olmadı ama hamsi onun yerini telafi etti"

Çorum'dan İnebolu Limanına balık almaya gelen balıkçı Dursun Kaynar, "İnebolu Limanı'na Çorum'dan balık almaya geldim. Balık sezonunda büyük bir bolluk yaşanıyor ve vatandaşlarımızın da balığa talebi çok güzel durumda. Hamsi balıklarımız da çok güzel, balıklarımızı çorum getirmek için tekneden aracımıza yükleme yapıyoruz. Bu sezonda palamuttan bereket olmadı ama hamsi onun yerini telafi etti. Hamsi de bereket ve bolluk yaşanıyor. İnşallah bu sezonda vatandaşlarımız hamsiye doyacaktır. Vatandaşlarımızın balığa talepleri güzel ama daha artmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu mevsimin en yenilecek besini balıktır" dedi.

"Hamsi bolluğunun fiyatlara da yansıyacağını düşünüyorum"

Hamsideki bolluğun balık fiyatlarını düşüreceğini belirten bir balıkçı ise, "Bu sezon ki hamsilerimiz çok güzel su gibi hamsi vatandaşlarımızı biran önce tezgahlara yönelmesini bekliyoruz. Bu sezon yine hamsi bereketi yaşıyoruz. Afiyetle herkes yemesini istiyoruz. İnşallah önümüzde daha güzel günler var ve daha güzel hamsi olacak ve bu sene bereketli bir sene hamsi ve diğer balıklarda bereket var. İnşallah bu sene halkımız balığa doyacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın tezgahlara yönelmesini ve hamsinin güzelliğini görmesini istiyorum. Hamsi bolluğunun fiyatlara da yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü
Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü
Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü
Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü

Türk Lirası, Karadeniz, Kastamonu, İnebolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı 10 TL'ye kadar düştü - Son Dakika
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