Karadeniz'de hasta kurtarma tatbikatı nefes kesti - Son Dakika
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Karadeniz'de hasta kurtarma tatbikatı nefes kesti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine verilen eğitimin ardından düzenlenen denizden hasta kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Eğitim sonrası yapılan tatbikatta, denize düşen bir kişi kısa sürede kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

23.05.2024 20:33
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Karadeniz'de hasta kurtarma tatbikatı nefes kesti

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine verilen eğitimin ardından düzenlenen denizden hasta kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile DEGAK-30 Tim Komutanlığı ve İnebolu Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, acil durumlarda Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde tıbbi tahliye faaliyetlerinin yürütülmesi işbirliği protokolü çerçevesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine eğitim verdi. 42 sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde öncelikle kazazedelerin tahliyesi konusunda kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için bilgilendirmeler yapıldı. TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine hasta müdahalesi, su üstü unsurlarında dikkat edilecek noktalar ve tahliye aşamasında hasta güvenliği ve personel güvenliği gibi eğitimler verildi.

Eğitimin ardından, denizlerde yaşanabilecek kazalar ile Türk arama kurtarma bölgesi sınırlarındaki kazalar karşısında ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesini amaçlayan eğitim sonrası tatbikat yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği denize düşen bir kişi için ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sağlık personelleri ile birlikte hareket ederek denizde suya düşen kişiyi kısa sürede ulaşarak Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bota çıkardı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi botta yapılan kazazede, daha sonra İnebolu Limanında bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırılması canlandırıldı.

Tatbikat gerçeği aratmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadeniz'de hasta kurtarma tatbikatı nefes kesti - Son Dakika

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