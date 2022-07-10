Karadeniz'deki boğulmaların nedenlerinden rip akıntısına dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'deki boğulmaların nedenlerinden rip akıntısına dikkat

10.07.2022 14:11
Karadeniz'deki boğulmaların nedenlerinden rip akıntısına dikkat

Samsun Valiliği, Kardeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Samsun Valiliği, Kardeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan çeken (rip) akıntısına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte denize girenlerin sayısı çoğaldı. 13 mavi bayraklı plaja sahip olan Samsun'da da denize girenlerin sayısı oldukça fazla. Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları rip akıntısına karşı uyardı.

AFAD tarafından hazırlanan ve çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenleri anlatan paylaşımda, çeken akıntıya kapılmamak için neler yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin."

Rip akıntısı

Uzmanlar, rip akıntısına yakalanmamak için dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girilmemesini konusunda uyarıyor. Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söylediler. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Uzmanından uyarı: 'Öpüşme ve kucaklaşmalar salgını yaygınlaştırabilir' Uzmanından uyarı: 'Öpüşme ve kucaklaşmalar salgını yaygınlaştırabilir' Valilik uyardı: 'Sahil keyfi, trajediye dönüşmesin' Valilik uyardı: 'Sahil keyfi, trajediye dönüşmesin'
Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Samsun, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz'deki boğulmaların nedenlerinden rip akıntısına dikkat - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'deki boğulmaların nedenlerinden rip akıntısına dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement