Karadeniz Ereğli'de Zafer Bayramı coşkusu

Yerel

(ZONGULDAK) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Karadeniz Ereğli'de de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Büyük Zafer'in 102'nci yılında, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandında birlerce kişinin katılımıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Çalınan marşlar eşliğinde vatandaşlar, 3 kilometrelik sahil bandını yürüdü.

Zafer Yürüyüşü'nün ardından Sahil Ofis Yolu Düren Kent Parkı'nda önce DJ Tolga Üçer ardından Retrobüs grubu sahne aldı. Retrobüs söylediği 70'ler 80'ler 90'lar şarkılarıyla performansıyla büyük alkış aldı.

Belediye Başkan Vekili Erkan Mutlu, konser öncesinde tarihi zaferin yıl dönümünü Ereğli halkı ile kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Retrobüs Grubu Solisti Fırat Şahverdi ise Karadeniz Ereğli'de olmaktan her zaman büyük bir keyif duyduğunu belirterek, "Bizi sizlerle buluşturan Efsane Belediye Başkanı'mız Halil Posbıyık'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.