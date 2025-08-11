Karadeniz'in Amforaları Kocaeli'de Sergileniyor

Kerpe koyunda yürütülen Karadeniz'in ilk bilimsel su altı kazısında gün yüzüne çıkarılan nadide amforalar, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan hikayeleriyle Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek.

2020 yılında başlayan ve devam eden Karadeniz'in Kerpe kıyılarındaki sualtı kazılarıyla gün yüzüne çıkarılan nadide amforalar, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan hikayeleriyle Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla hazırlanan "Karadeniz'in Derinliklerinden: Amforaların Hikayesi" adlı sergi, 15 Ağustos- 31 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Cumhuriyetin 102. yılında 100+2 projesi kapsamında 'Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' eden bu özel sergide, Karadeniz'in tarihi zenginliklerine tanıklık eden amforaların detaylı hikayesi anlatılıyor. Bölgenin tarihine, ticaretine, kültürüne ışık tutacak bu anlamlı buluşmaya tüm vatandaşlar davet edildi. - KOCAELİ