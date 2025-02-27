Karadeniz'in En Büyük Aquaparkı Ünye'de Açılıyor

Yerel

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük aquaparkı hizmete giriyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük aquaparkı hizmete giriyor.

Ünye Belediyesi tarafından, Gölevi Mahallesi'nde bulunan Batıpark Millet Bahçesi yanında eski Kadınlar Plajı alanında yapılan aquaparkın bu yaz hizmete açılması planlanıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla sosyal tesise sahip belediye haline geldiklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Her geçen gün bu anlamda yeni bir projeye başlıyor ve hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana Panorama Kafe ve Restoran, Tilla Kafe, Yeni Kadınlar Plajı, Çocuk Trafik Eğitim Pisti gibi projeleri hizmete sunarken, mevcutta bulunan Asarkaya Kent Ormanı, Binicilik Tesisleri, Atatürk Parkı Tesisleri gibi alanları da baştan aşağı yeniledik. Yine bu dönemde Batıpark Millet Bahçesi, Gölevi Kafe ve Restoran ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kompleksimizi ve Yeni Kadınlar Plajımızda Açık Yüzme Havuzunu yakın zamanda açıyoruz. Bu kapsamda yaz aylarında yüzme etkinliklerinden daha fazla faydalanılabilmesi ve kentimizin cazibe merkezi olması adına aquapark projemize de start verdik" dedi.

"Ünye sosyal yaşamın merkezi haline gelecek"

Büyüklüğü ve donatıları ile bölgenin en büyük aquparkının bu yaz itibari ile hizmete açılacağını açıklayan Başkan Tavlı, "15 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren eski Kadınlar Plajı alanına 1500 metrekarelik muhteşem bir aquaparkın yapımına başladık. Bu alanda yer alan aile plajının yanında yer alan büyük havuzda 4 adet kaydırak bulunan projemizde, yine çocuklarımız için de ayrı bir aquapark alanı yapıyoruz. O alanda da yine 4 adet mini kaydırak sistemi bulunuyor. Ünye'miz bu yaz her açıdan sosyal yaşamın merkezi haline gelecek. Hayırlı olsun" diye konuştu.