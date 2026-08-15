Karadeniz Sahil Yolu\'nda Çalışmalar Tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Ayder'e ulaşan güzergahta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.

Pazar-Ardeşen Ayrım-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu'nun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğunu belirten Uraloğlu, "Ayder Yaylamız her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem kış hem de yayla turizminin gelişmesiyle birlikte güzergahtaki trafik yoğunluğu da arttı. Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak yolun kapasitesini artırıyor, vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı toplam 4 şeritli bölünmüş yol standardında, devamındaki kesimlerin ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa edildiğini kaydetti.

Çamlıhemşin Tüneli 955 metre uzunluğunda

Projedeki sanat yapılarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Güzergahta 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda 3 tek tüp tünel bulunuyor." dedi.

Uraloğlu, söz konusu kesimde ayrıca 50 metrelik Akkaya Köprüsü, 40 metrelik Şenyamaç Köprüsü, 135 metrelik Fırtına Deresi Köprüsü, 90 metrelik Hala Deresi-1 Köprüsü ve 30 metrelik Hala Deresi-2 Köprüsü olmak üzere toplam 345 metre uzunluğunda 5 köprü bulunduğunu ifade etti.

"Projenin 10 kilometresini tamamladık"

Daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Pazartesi günü de Çamlıhemşin Tüneli, 135 metre uzunluğundaki Fırtına Deresi Köprüsü ve 90 metre uzunluğundaki Hala Deresi-1 Köprüsü'nü kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk." açıklamasında bulundu.

7 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor

Güzergahın kalan bölümlerindeki çalışmalara da değinen Uraloğlu, Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Hala-2 Tüneli'nde ise kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını, kemer betonu imalatlarının sürdüğünü kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını vurgulayan Uraloğlu, "Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, projenin Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek, yolun tamamlanmasıyla Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgenin turizm merkezlerine erişimin daha konforlu hale geleceğini, bölgedeki ticaret ve turizm potansiyeline de katkı sağlanacağını kaydetti.