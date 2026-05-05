Karadeniz ve Doğu Buluşması: Akdamar Adası\'nda Horon

05.05.2026 21:17
Trabzonlu turistler, Van'da Akdamar Adası'nda horon oynayarak kültürel bir buluşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Akdamar Adası, bu kez Karadeniz'in enerjisine ev sahipliği yaptı. Trabzon'dan Van'a gelen bir kafile, tekneyle ulaştıkları adada horon oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu'nun incisi Van, bugün eşine az rastlanır, neşeli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Uzungöl Doğa Sporları Adrenalin Kulübü Derneği (UDSAK) öncülüğünde Karadeniz'den yola çıkıp Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelen Trabzonlu turist kafilesi, Akdamar Adası'na doğru yol alırken teknede unutulmaz bir şova imza attı. Van Gölü'nün turkuaz suları eşliğinde Doğu ile Karadeniz'i bir araya getiren etkinlikte grubun tekne üzerinde horon oynamaları ilgi odağı oldu. Etkinliğe katılan ziyaretçiler, Van'ın doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek, bu tür kültürel buluşmaların Türkiye'nin zenginliğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Akdamar Adası'nda horonla yankılanan müzik sesleri, Van Gölü'nün serin sularına karışırken ortaya unutulmaz görüntüler çıktı. Kültürlerin kardeşliğini yansıtan etkinlik, bölge turizmine de renk kattı. Gevaş ilçesinden Akdamar Adası'na gitmek üzere tekneye binen yaklaşık 15 kişilik Trabzonlu grup, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını kemençe sesleriyle inletti. Yolculuğun başlamasıyla birlikte yanlarında getirdikleri kemençeye eşlik eden kafile, teknenin güvertesini adeta bir halk oyunları sahnesine çevirdi. Mavinin her tonuna eşlik eden "vura vura" oynanan horon, hem teknedeki diğer yolcuların hem de çevredeki teknelerin ilgi odağı oldu. Van Gölü'nün sakin suları üzerinde yükselen horon sesleri, iki bölgenin kültürünün ne kadar iç içe geçebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Kulüp olarak yaklaşık 17 yıldır aktif bir şekilde bu gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade eden USDAK Başkanı Aydın Mutlu, "Bugün de gezi olarak Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden başlayarak Van'a girdik. Van programımızda şu anda Akdamar Adası'ndayız. Akdamar programında bitirdikten sonra ters lalelere gideceğiz. Ondan sonra Van merkezinde Van Kalesi ve çevresindeki bütün güzellikleri gezerek programımızı sonlandıracağız. Trabzon'a dönüş yapacağız" dedi.

Her yıl Van'a geldiğini ifade eden Mutlu, "Van her geçen yıl daha fazla güzelleşerek, daha fazla gelişerek çok değerler katıyor kendine. Biz çok memnunuz ve şu anda gerçekten güzel bir faaliyet, güzel bir bölgedir. Zaten tam karşımızda Artos Dağı var. O ayrı bir güzelliğiyle, karıyla, görkemiyle ayrı bir güzel bir ambiyans var. Van'daki ziyaretlerimizin ardından Trabzon'a geri dönüş yapacağız" diye konuştu. - VAN

