Karahisar Kalesi'nde Ayın Büyüleyici Görüntüsü

Afyonkarahisar'ın simgelerinden Tarihi Karahisar kalesi üzerinde Ay'ın hareketli görüntüsü muhteşem bir manzara ortaya çıkardı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kayda alınan görüntülerde Karahisar Kalesi üzerindeki ayın hareketli görüntüsü büyük ilgi gördü. Yılmaz'ın timelapse (zaman atlamalı çekim) tekniğiyle hazırladığı görüntü üzerine eklenen klasik müzik ile eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. - AFYONKARAHİSAR