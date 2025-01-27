Karahisar Kalesi Sisle Kayboldu

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Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da tarihi Karahisar Kalesi'nin sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sisli hava Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis bazı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Sis nedeniyle yaklaşık 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi gözlerden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR