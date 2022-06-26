Karakaya: "Amacımız servis şoförlerini tek çatı altında toplamak"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz aylarda kurulan Tavşanlı Servisçiler Derneği (TAVSED), Başkanı İbrahim Karakaya, dernek çatısı altında yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Derneklerinin kuruluş amacının ilçedeki tüm servis şoförlerini tek çatı altında toplamak olduğunu söyleyen Dernek Başkanı İbrahim Karakaya, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Ayrıca Başkan Karakaya servisçiler olarak en büyük sıkıntılarının korsan taşımacılık olduğunu ve bununla ilgili çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Başkan Karakaya, "Servisçilikte s plakası olanları TAVSED olarak tek çatı altında toplamak, onların sıkıntılarını çözmek, Tavşanlı halkına hizmet daha güvenilir kaliteli hizmet etmek ve S plakasına sahip olan tüm servisçilerin evraklarını tek bir elden gerekli kurumlara teslim etmek amacındayız" dedi. - KÜTAHYA