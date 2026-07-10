(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 7 Temmuz'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıyan görüntülerde, Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan yolcu otobüsünün kontrolden çıktığı görülüyor.
Görüntülerde, otobüsün bir süre savrulduktan sonra devrildiği anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Karakeçili'de Otobüs Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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