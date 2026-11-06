Karaköprü Belediyesinin Nar Festivali'nde ücretsiz fide dağıtımı izdihama dönüştü - Son Dakika
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Karaköprü Belediyesinin Nar Festivali'nde ücretsiz fide dağıtımı izdihama dönüştü

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Karaköprü Belediyesinin Nar Festivali\'nde ücretsiz fide dağıtımı izdihama dönüştü
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Karaköprü Belediyesinin Nar Festivali\'nde ücretsiz fide dağıtımı izdihama dönüştü
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Karaköprü Belediyesinin Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlediği 2'nci Nar Festivali'nde ücretsiz nar ve fide dağıtımına yoğun ilgi oldu. Tek standa sınırlı sayıda getirilen nar ve fideler kısa sürede tükenince izdiham yaşandı, çok sayıda vatandaş hayal kırıklığına uğradı.

Şanlıurfa'da düzenlenen 2'nci Nar Festivali'nde ücretsiz nar ve nar fidesi dağıtımını duyan vatandaşlar, dağıtım alanına akın etti. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar arasında hareketli anlar yaşanırken, sınırlı sayıdaki nar ve fideler kısa sürede tükendi.

Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Nar Festivali, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde başladı. Ağırlıklı olarak giyim ve tekstil ürünlerinin satışa sunulduğu festival alanında, ücretsiz dağıtım için yalnızca bir standa sınırlı sayıda nar kasası ve fide getirildi. Bu durum, dağıtım noktasına gelen çok sayıda vatandaşın hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Protokol üyelerinin açılış konuşmalarının ardından Karaköprü Narı'nın Yaygınlaştırılması ve Tanıtılması Projesi kapsamında ücretsiz nar ve nar fidesi dağıtımına başlandı. Dağıtımı duyan vatandaşlar kısa sürede standın önünde toplandı. Nar ve fide alabilmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İzdihama dönüşen dağıtım sırasında vatandaşlar, narları poşetlere, fideleri ise kasalara doldurarak almaya çalıştı. Getirilen nar ve fideler kısa sürede tükendi.

Kaynak: İHA
KaraköprüŞanlıurfaGüncelYaşamYerelNarSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaköprü Belediyesinin Nar Festivali'nde ücretsiz fide dağıtımı izdihama dönüştü - Son Dakika
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