Bilecik\'te sel ve taşkınlara karşı yapılan kanal hizmete alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, sel ve taşkınlara karşı yapılan kanal hizmete alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlanan çalışma kapsamında, yağmur sularının köy yerleşim alanına zarar vermeden güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayacak kanalın açılışı için program düzenlendi. Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, DSİ Bilecik Şube Müdürü Mustafa Şimşek, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasının ardından dua edildi. Programda ayrıca kurban kesilerek açılış için şükür ve yağmur duası yapıldı. Yapılan çalışmayla birlikte özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskını ve taşkın risklerinin azaltılması hedeflenirken, vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Köy sakinleri, yapılan kanalın özellikle kış ve bahar aylarında yaşanan su taşkınlarına karşı önemli bir güvenlik sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİLECİK