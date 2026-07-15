Karaman\'da 15 Temmuz şehitlik ziyareti

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edildi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunup vatanın birliği ve dirliği için dua edilen şehitliklerde Vali Çiçek ile il protokolü şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip, karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, gün boyu çeşitli programlarla devam edecek.

Şehitlik ziyaretine Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KARAMAN