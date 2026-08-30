Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi.

Kutlamalar Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü katıldı. Protokol üyeleri daha sonra resmigeçit töreninin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçti. Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, tören alanında vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Karaman Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterisinin ardından resmigeçit töreni yapıldı. Tören alanında yapılan resmigeçit sonrası kutlamalar, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.